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مواطنون بعد حرق سيارة امرأة بالطائف: التعميم لغة الجهلاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد العديد من المواطنين رفضهم لما قام به أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو يحرق سيارة امرأة في الطائف.
وأوضح المواطنون أن هذا التصرف الفردي لا يعكس موقف أبناء المملكة ولا يعبر عنهم بأي حال من الأحوال، لافتين إلى أن التعميم في مثل هذه الأمور مرفوض.
ولم تتضح بعد أهداف ولا نوايا الشخص الذي قام بحرق السيارة والذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسكب البنزين عليها من عبوة حصل عليها من سيارته ثم أشعل النيران في المركبة ولاذ بالفرار من الموقع.
وأشاد المواطنون بسرعة تحرك النيابة العامة للقبض على الشاب والتحقق من صدق الواقعة.
يذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه اليوم بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاباً في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
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