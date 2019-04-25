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الان تتابع وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1440 للخريجين الجامعيين والان مع التفاصيل
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أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين.
وقالت في بيان صحفي: “يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق في الخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم ( الأحد ) الموافق (١٤٤٠/٨/٣٠ هــ”.
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