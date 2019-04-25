وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1440 للخريجين الجامعيين

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (١٤٤٠ هـ) للخريجين الجامعيين.

وقالت في بيان صحفي: “يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ( ١٤٤٠ هـ ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة ( البكالوريوس ) للالتحـــاق في الخدمة العسـكرية اعتباراً من يوم ( الأحد ) الموافق (١٤٤٠/٨/٣٠ هــ”.

وأضافت: “على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) (https://afca.mod.gov.sa ) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.