تمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة إلى نهاية شهر رمضان

وجه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، بتمديد عقود الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة، إلى نهاية شهر رمضان والنظر في وضعهن مستقبلا، مثمنًا سموه ما أبدته الجامعة من تعاون لمعالجة الموضوع.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يتضمن مناشدة من الموظفات المتعاقدات مع جامعة الباحة.