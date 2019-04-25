الان تتابع القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه، حسب توجيه سمو أمير منطقة مكة خالد الفيصل. القصة كاملة على الخليج 365:

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