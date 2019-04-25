الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/04/26 في المملكة.

وقالت إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الرياض، الباحة، عسير”.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المرتفعات الجنوبية الغربية، الغربية.