شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه الفيصل.. القبض على 4 أشخاص ضربوا حارس مدرسة بنات في الكامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا بالضرب على حارس مدرسة بنات في محافظة الكامل ، وجرت إحالتهم للنيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه حسب توجيه سموه .

وكان حارس المدرسة ناشد أمير منطقة مكة المكرمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقبض على الجناة وأخذ حقه منهم من خلال وسم #حارس_مدرسة_يتعرض_لضرب_يناشد_خالد_الفيصل.