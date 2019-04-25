شكرا لقرائتكم خبر عن فيضان وادي وإخلاء 800 موظف.. فرضيتان للهلال الأحمر في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) @maryam9902

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، فرضية فيضان وادي المشقر بمحافظة المجمعة وسط تواجد للمتنزهين على ضفافه، بمشاركة خمس فرق إسعافية من الهيئة، وفرقتي إسعاف من مستشفى الملك خالد، وثلاث فرق من المراكز الطبية الأهلية، إضافة لفرقة صيانة متنقلة.

وجرى نقل خمسة عشر حالة لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، تمثل أغلبها في حالات غرق.

كما نفَّذت الهيئة فرضية إخلاء 800 موظفاً من المبنى الرئيس لبنك الرياض، حيث شاركت الهيئة بفرقتي إسعاف والقيادة الميدانية.