شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الليث» يعتمد حركة النقل الداخلي لـ643 معلمًا ومعلمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ.

وهنأ الحازمي المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة التي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء.

وأوضح مدير تعليم الليث أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ (1771) معلمًا ومعلمة، وتحقق النقل لـ 643 منهم، وبنسبة 365 %.

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وأضاف: تقدم للحركة ( 894 ) معلمًا، تحقق النقل لـ 420 معلمًا منهم، وبنسبة 47 %، فيما تقدم للحركة ( 877 ) معلمة، تحقق النقل لـ 223منهن، بنسبة 26 %.

وأشار الحازمي إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.

من جانبه، أوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث، أن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي: (الليث، وأضم، وحقال، وربوع العين، وبني يزيد)، مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وبين باحارث أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور «أيقونة التظلم»، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.