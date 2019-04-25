شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: فتح باب التطوع لموسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، في المشاعر المقدسة، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة.

وعلى المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة، علماً بأن فترة التسجيل قد حُددت بدءاً من اليوم (الخميس) 20/8/1440هـ، وحتى يوم السبت الموافق 20/9/1440هـ.