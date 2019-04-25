شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: فتح باب التطوع لموسم الحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، في المشاعر المقدسة، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة.
وعلى المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة، علماً بأن فترة التسجيل قد حُددت بدءاً من اليوم (الخميس) 20/8/1440هـ، وحتى يوم السبت الموافق 20/9/1440هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع المدني»: فتح باب التطوع لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.