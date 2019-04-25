اتجاهات حديثة لصناعة وتطبيق المبادرات بملتقى مكة الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اقترح الخبراء والأكاديميون والمسؤولون بمنطقة مكة المكرمة آليات التطوير المستمر لبرامج ملتقى مكة الثقافي الثالث "كيف نكون قدوة؟" ومبادرته، والذي حمل هذا العام شعار "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، بإيجاد مسارات واتجاهات حديثة لصناعة وتطبيق المبادرات، إضافة إلى تبادل التجارب الناجحة ذات الأثر الفعال. جاء ذلك خلال جلسات حوارية بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

وخرجت الحلقة النقاشية التي سلطت الضوء على تجربة ملتقى مكة الثقافي وأثره بخارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج ضمن إطار زمني محدد، والتي هدفت إلى تقييم تجربة ملتقى مكة الثقافي للأعوام الثلاثة الماضية من وجهة نظر المستفيدين، وبناء معايير قياس لاختيار النماذج والإدارات والقدوة في مجالات عدة، مشيرين إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح الملتقى يكمن في الأثر الناتج عن مواضيعه وصولا لأن تكون مدن المنطقة هي الأفضل ومجتمعها مثاليا.

وطالب المشاركون من صناع محتوى الإعلام الجديد بضرورة إيجاد مظلة رسمية لهم، وتذليل العقبات، لإبراز الخدمات المقدمة في الحج والجهات المشاركة فيها، مع وضع جائزة لأفضل محتوى يقدم عن الحج والعمرة في منصات التواصل الاجتماعي كنوع من التحفيز لصناع المحتوى الهادف.

ويهدف البرنامج وفق المجتمعين إلى تعزيز التنافس بين جميع القطاعات الخدمية البالغة عددها تسعة، وهي (البلدية والبيئية، الأمنية، الاقتصادية، السياحية، التعليمية، الصحية، الثقافية، النقل، الخدمات الاجتماعية) للارتقاء بأدائها القيمي والمؤسساتي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بحوار حمل عنوان "الحج والإعلام الجديد"، شارك فيه عدد من صناع المحتوى الهادف في منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم عبدالله الخريف، وفيصل العبدالكريم، ومنصور الرقبية رؤيتهم في سبل توظيف الإعلام الجديد، والطرق المثلى لاستثمار وسائل الإعلام الجديد، وقدرات الشباب السعودي في خدمة ضيوف الرحمن.

وكان الأسبوع الثقافي ضم عددا من البرامج الثقافية الفاعلة من ندوات ونقاشات ومعارض مصاحبة ‏وورش عمل، بالإضافة لفعاليات معرفية متميزة وعروض مرئية، تتواءم والهدف ‏المرسوم للملتقى "كيف نكون قدوة؟"، بمشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والخاصة التي ستقدم مبادراتها في يومي الملتقى.‏

الإطار الزمني

المرحلة الأولى

- من رمضان المقبل إلى نهاية ذي القعدة 1440

- يجري فيها تحديد مهام تقييم نموذج القدوة، والمعايير الرئيسة لها

- تطوير المعايير الفرعية لكل قطاع خلال هذه المدة

المرحلة الثانية

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- تبدأ محرم 1441

- تتضمن التعريف بالبرنامج وإشهاره رسميا بعد اعتماده

المرحلة الثالثة

- تبدأ صفر 1441

- تتضمن تنظيم الفعاليات وحلقات النقاش لجميع القطاعات الخدمية

- تطبيق المعايير في جميع القطاعات الخدمية في الفترة الزمنية الممتدة من ربيع الأول إلى شعبان 1441

- التكريم والإبراز في منتصف شعبان

5 معايير مقترحة للبرنامج

- القيادة الملهمة

- الاستراتيجية الناجحة

- الموارد البشرية المؤهلة

- الشراكة المجتمعية المثمرة

- الخدمات المميزة