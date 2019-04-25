السعودية | شاهد ماذا فعلت زميلة السعوديين لحظة تفجيرات سريلانكا

شكرا لقرائتكم شاهد ماذا فعلت زميلة السعوديين لحظة تفجيرات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهرت مضيفة تابعة لطيران الخطوط السعودية بعد التفجيرات مباشرة، وهي منهارة من البكاء بين ركام وحطام التفجير الذي حدث صبيحة يوم الأحد في سريلانكا والذي راح ضحيته 359 قتيلاً.

وظهرت مضيفة الطيران السعودي تبكي زميليها "هاني وأحمد" السعوديين، اللذين قضيا حتفهما في التفجيرات داخل مطعم تابع لفندق سنامون غراند، والتقطت الكاميرا حطام المبنى الذي وقع فيهما التفجير في مشاهد دامية.

المشاهد التي صورتها مضيفة الطيران السعودي كانت عشوائية عبر جوالها، وهي بجوار مطعم الفندق سنامون غراند وتتساءل بصوت عال عن مصير زميليها داخل المطعم وهي تردد اسميهما "هاني وأحمد"، والدمار يحيط بالمكان من كل جانب.