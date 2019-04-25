التسجيل للروضة الجكومية في نظام نور 1440 “مستخدم جديد” .. استمارة الفحص الطبي لتسجيل...

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1440/1441 وكذلك التقديم في روضات الأطفال الحكومية .. والتعرف على رابط مقررات نت للمواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية، كما سنتناول الاستعلام عن كشف درجات نظام نور فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها قامت بتفعيل إشعار درجات الفصل عبر نظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي كما فعلت نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1439 رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب والطلبات من خلال رقم الهوية فقط دون الحاجة إلى التسجيل.

وذلك استجابة لرغبات الطلاب والطالبات،سوف يفتح الاستعلام خلال الساعات القادمة بإذن الله من خلال هذا الرابط: رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية فقط بدون رقم سري اضغط على الرابط كي تتمكن من الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر

أكتب رقم الهوية وشوف نتيجتك | كشف درجات نظام نور نتائج الابتدائي باسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق

قي حال كان لديك حساب على نظام نور فيمكن الدخول على موقع نتائج نظام نور عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ثم كتابة رمز التحقق المكون من 4 أرقام فوق كلمة تسجيل الدخول كما في الصورة السابقة، ثم اتبع التعليمات حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بكم، ويمكن القيام بما سبق من خلال الضغط على الرابط (هنا) ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكذلك الرقم السري وأيضا البيانات التي قمت بالتسجيل بها سابقا عبر موقع نظام نور،ومن خلال القائمة الجانبية يمكنكم اختيار نتائج الطلاب ومن ثم ستتمكنوا من معرفة نتائج الطالب بالدرجات والتقديرات.

تسجيل طلاب الصف الأول لعام 1440/1441

مقررات نت لجميع المراحل الدراسية

للدخول على رابط المقررات الدرسية لجميع المواد اضغط

ومن الجدير بالذكر أن موقع نظام نور للنتائج، هو أهم المواقع التي تقدم الخدمات التعليمية تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، وتم تفعيل موقع نظام نور للتسهيل على الطلاب والطالبات، وكذلك على أولياء أمورهم للاستعلام على نتائج كافة المراحل الدراسية بداية من نتائج الابتدائي مرورا بنتائج المرحلة المتوسطة حتي المرحلة الثانوية، كذلك يمكن من خلال نظام نور المركزي تسجيل الأبناء “تسجيل جديد” بداية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

كما يمكن أيضا عن طريق يمكن نظام نور الحصول على الكثير من الخدمات التعليمية الأخرى،فعل سبيل المثال يمكن طباعة إشعار بالدرجات، والتعرف على مستوى الطلاب في الفصل وطباعة الشهادات،كما يمكن من خلال نظام نور لأولياء الأمور الدخول وتسجيل الطلاب والطالبات في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، وكذلك التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويتم التسجيل طبقاُ للجداول الزمنية التي يتم علانها عبر نظام نور لتسجيل الطلاب.

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أما عن الغرض الأسلس من تفعيل برنامج أن نظام نور هو تقليل الوقت والجهد للحصول بسهولة ويسر على النتائج الخاصة بالطلاب بجميع المراحل الدراسية، كما استطاع نظام نور على ربط جميع أركان العملية التعليمية، بداية من الطالب وولي الأمر ونهاية بالمعلمين والمعلمات وقائد المدرسة والإدارة المدرسية، وبالفعل تم ربط جميع أطراف العملية التعليمية في نموذج رائع لخدمة الطلاب.

تسجيل ولي الأمر تسجيل جديد

كما يمكن أيضا عن طريق نظام نور تسجيل طالب الصف الأول الابتدائي إلكترونيا , حيث يتمكن المسؤول حسب إعدادات النظام من تسجيل الطالب بكل سهولة، وذلك عن طريق نظام إلكتروني متكامل، ويجب إدخال جميع معلوماتك الشخصية ورقم جوالك لسهولة التواصل بين ولي الأمر وإدارة المدرسة، حيث يتم إرسال رسالة قصيرة على رقم الجوال المستخدمي

تظهر صفحة الدخول على الشكل التالي:

[gview file=”https://arb4host.net/news/wp-content/uploads/2018/12/guide03.pdf”]

وسنتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بنظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي، وكذلك نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر، حتى تتمكنوا من الحصول على إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر.

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كما يسعدنا تلقي تعليقاتكم للاستعلام عن نظام نور نتائج الابتدائي وسنجيب على جميع التعليقات والاستفسارات الخاصة بكم، كما سنبذل جهدنا كاملا في حصولكم عن نتائجكم