، عسير تشهد هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع المدني" يسيّر دوريات السلامة.. ولا بلاغات

شهدت منطقة عسير، اليوم، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، وشملت معظم أرجاء المنطقة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

ونجح المصور الفوتوغرافي المهندس فائع الألمعي، في توثيق الحالة المطرية المصحوبة بزخّات من البرد التي شهدتها قرى ومراكز شمال عسير، والتي شكّلت شلالات كبيرة وارتوت بها المزارع.

من جهته استعرض المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي؛ موقف الأمطار التي هطلت على المنطقة إلى الساعة 19:30، وأوضح أنها كانت في مدينة أبها مركز بللحمر متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بكميات من البرد، بينما كانت في شمال أبها وعقبة شعار متوسطة، وفي مدينة سلطان خفيفة، وحي الخالدية متوسطة.

وأوضح أنها كانت خفيفة في البلد والمنسك والموظفين ومركز قرضة وبللسمر، فيما شهد مركز الشعف أمطارًا غزيرة مصحوبة بكميات من البرد.

وفي محافظة خميس مشيط على كلٍّ من: المصانع وحيي الراقي والصناعية أمطار خفيفة، وفي محافظة رجال ألمع البلد أمطار متوسطة، بينما في محافظتي تنومة وبلقرن البلد ومركز شفا آل سليمان أمطار خفيفة، في حين كانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة أحد رفيدة ومركزي الواديين وواظ.

وأشار إلى أنه في محافظة النماص كانت الأمطار على البلد من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة على شمال المحافظة، فيما شهد مركزا الفرعاء الشمالية والسرح أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وفي محافظتي الحرجة وسراة عبيدة كانت الأمطار خفيفة.

وأشار "العاصمي" إلى تسيير دوريات السلامة، مبينًا أنه لم يرد أي بلاغات نتيجة هطول الأمطار على المنطقة، ولله الحمد.