محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال نجح فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف الدكتور مهدي القرني؛ في إجراء عملية جراحية معقدة لطفلة تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري (الجنف) وإنزلاق فقاري بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى. وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، إن الفريق الطبي قام خلال العملية الجراحية بتعديل الانحراف وتثبيته وإرجاع الانزلاق وتثبيته بأحدث الأدوات والتجهيزات. ويتوفر في قسم جراحة العظام في المستشفى تجهيزات حديثة وتقنيات عالية وكفاءات مؤهلة ما مكنه من إجراء عمليات نوعية ومعقدة. وقدم "السنافي" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لدعمه الكبير للمستشفى والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية وإجراء عمليات معقدة تنعكس بشكل إيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية. جراحة معقدة لتعديل انحراف وانزلاق العمود الفقري لطفلة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بندر آل عوض الخليج 365 2019-04-25 نجح فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف الدكتور مهدي القرني؛ في إجراء عملية جراحية معقدة لطفلة تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري (الجنف) وإنزلاق فقاري بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى. وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، إن الفريق الطبي قام خلال العملية الجراحية بتعديل الانحراف وتثبيته وإرجاع الانزلاق وتثبيته بأحدث الأدوات والتجهيزات. ويتوفر في قسم جراحة العظام في المستشفى تجهيزات حديثة وتقنيات عالية وكفاءات مؤهلة ما مكنه من إجراء عمليات نوعية ومعقدة. Advertisements وقدم "السنافي" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لدعمه الكبير للمستشفى والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية وإجراء عمليات معقدة تنعكس بشكل إيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية. 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 08:41 PM أجراها فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال أجراها فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال نجح فريق طبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والجنف الدكتور مهدي القرني؛ في إجراء عملية جراحية معقدة لطفلة تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري (الجنف) وإنزلاق فقاري بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى. وقال مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، إن الفريق الطبي قام خلال العملية الجراحية بتعديل الانحراف وتثبيته وإرجاع الانزلاق وتثبيته بأحدث الأدوات والتجهيزات. ويتوفر في قسم جراحة العظام في المستشفى تجهيزات حديثة وتقنيات عالية وكفاءات مؤهلة ما مكنه من إجراء عمليات نوعية ومعقدة. وقدم "السنافي" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، لدعمه الكبير للمستشفى والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية وإجراء عمليات معقدة تنعكس بشكل إيجابي على المستفيدين من الخدمات الصحية. ، جراحة معقدة لتعديل انحراف وانزلاق العمود الفقري لطفلة بمستشفى أبها للولادة والأطفال ،

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