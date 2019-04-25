محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة احتياجات وخدمات ومتطلبات الأهالي عقد المجلس المحلي بمحافظة حفرالباطن جلسته الخامسة من دورته الخامسة برئاسة الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن، وبحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المحافظة حاجة حفر الباطن والمراكز التابعة لها من الخدمات. "محافظ الحفر" يرأس اجتماع المجلس المحلي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25 عقد المجلس المحلي بمحافظة حفرالباطن جلسته الخامسة من دورته الخامسة برئاسة الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن، وبحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي. Advertisements وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المحافظة حاجة حفر الباطن والمراكز التابعة لها من الخدمات. 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 08:41 PM لمناقشة احتياجات وخدمات ومتطلبات الأهالي لمناقشة احتياجات وخدمات ومتطلبات الأهالي عقد المجلس المحلي بمحافظة حفرالباطن جلسته الخامسة من دورته الخامسة برئاسة الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن، وبحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المحافظة حاجة حفر الباطن والمراكز التابعة لها من الخدمات. ، "محافظ الحفر" يرأس اجتماع المجلس المحلي ،

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