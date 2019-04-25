محمد بن مسعود - الدمام - بعد اتفاقية مع "أمن الطرق".. "نجم" يباشر الحوادث المرورية على الطرق الخارجية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-25 وقّعت القوات الخاصة لأمن الطرق، وشركة نجم لخدمات التأمين؛ اتفاقية للبدء في مباشرة الشركة للحوادث المرورية على الطرق الخارجية. 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 08:30 PM Advertisements وقّعت القوات الخاصة لأمن الطرق، وشركة نجم لخدمات التأمين؛ اتفاقية للبدء في مباشرة الشركة للحوادث المرورية على الطرق الخارجية. ، بعد اتفاقية مع "أمن الطرق".. "نجم" يباشر الحوادث المرورية على الطرق الخارجية ،

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