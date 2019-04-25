، أقبال كبير على تذاكر لقاء الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - 37 ألف تذكرة بيعت حتى الآن

شهدت تذاكر مباراة الاتحاد ونظيره النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إقبالًا كبيرًا من الجماهير على شراء التذاكر المخصصة للأفراد.

ويحلّ النصر ضيفاً على الاتحاد بعد غدٍ السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ثانية مباريات نصف نهائي المسابقة.

وكشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات، عن أن عدد التذاكر المباعة حتى الآن تخطّت حاجز 37 ألف تذكرة.

وقد حدّد سعر تذاكر المواجهة للدرجة الموحدة للأفراد والعائلات بـ30 ريالاً، فيما بلغ سعر تذاكر المنصّة الفضية 500 ريال، أما المنصة الذهبية فقد حدّدت بـ700 ريال.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرّر تقسيم مدرجات مواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بحيث تكون 70 في المئة لأصحاب الأرض مقابل 30 في المئة للضيوف، على أن يتقاسم طرفا اللقاء الدخل بالتساوي.