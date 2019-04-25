، صامطة والطوال تنعيان"النجمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نعت محافظتا صامطة والطوال، الشيخ علي بن محمد النجمي، المعلم السابق بالمعهد العلمي بصامطة، أحد أبناء قرية النجامية، الذي وافته المنية، عصر اليوم، بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد معاناة مع المرض.

ونعى الأهالي الشيخ والمعلم علي النجمي، وعرف بتواضعه وأخلاقه العالية وابتسامته الملازمة له وعلمه الغزير وحسن صوته في تلاوة القرآن الكريم.

وقالوا إن وفاته خسارة كبيرة ومصاب جلل، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.