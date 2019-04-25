، "العكيمي": إنشاء دار نشر سعودية ينهي إشكالية إصدارات الأندية الأدبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد إعلان وزير الثقافة تأسيسها بمركز مالي مستقل

قال الكاتب والروائي عبد الرحمن العكيمي: إن قرار إنشاء دار نشر سعودية تحت مظلة وزارة الثقافة، سيسهم بشكل كبير في صناعة وتسويق الكتاب السعودي، لا سيما أن لدينا وفرة في المنتج.

وأضاف أن هذه الخطوة تحمل معها انطلاقة جديدة للكتاب السعودي وتدعم حركة التأليف في المملكة.

وتابع العكيمي قائلًا: "ستكون هذه الدار مؤسسةً ثقافية مدعومة تشكل إضافة للمشهد الثقافي والأدبي والمعرفي بوجه عام، وخاصة أن التفاصيل التي جاءت تؤكد إعادة نشر بعض كتب الرواد في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، إضافةً إلى تشجيع المبدعين من خلال نشر أعمالهم، كما أن هذه الدار ووفق رؤية وزارة الثقافة، ستسهم بشكل كبير في إنهاء إشكالية كانت تعاني منها إصدارات المؤسسات الثقافية؛ مثل إصدارات ومطبوعات الأندية الأدبية التي كانت لا تجد التسويق الجيد، لاسيما في وضعها الحالي".

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أعلن، اليوم، عن العمل على إنشاء دار نشر سعودية ذات مركز مالي مستقل، تحت مظلة وزارة الثقافة، تهدف إلى نشر الثقافة والأدب السعودي محلياً وعربياً ودولياً؛ من خلال المشاركة في معارض الكتب المحلية والعربية والدولية، إضافةً إلى منافذ بيع خاصة بالدار ستقدم من خلالها الكتاب السعودي بأسعار رمزية.

وقال وزير الثقافة: هذه الدار ستكون أحد أذرع وزارة الثقافة لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية؛ تحقيقاً لرؤية وتوجهات الوزارة في دعم الكتاب، ونشر الثقافة والأدب السعودي، وتعزيز حضوره عربياً ودولياً، وتوقيع شراكات مع دور النشر العالمية؛ لتسليط الضوء على الكتاب السعودي.

وأضاف أن الدار ستبدأ بتسويق المؤلفات السعودية التي طبعتها المؤسسات الثقافية والأدبية؛ ما يجعل الكتاب السعودي متوفراً في معارض الكتب العربية.

وأوضح أن الدار ستعمل على إعادة نشر بعض كتب الرواد في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، وتشجيع المبدعين من خلال نشر أعمالهم وفق آليات ولوائح محددة؛ لتحقيق أهداف مبادرات الوزارة التي أُطلقت مجموعة منها في الـ27 من مارس الماضي؛ مثل مبادرات "الكتاب للجميع"، و"ترجم"، و"المجلات الثقافية".