، "العمل والتنمية الاجتماعية" ومدينة عبدالله الاقتصادية توقعان مذكرة تعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتدريب 500 من مستفيدي الضمان الاجتماعي والدور الإيوائية

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي بمكتبه اليوم مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويمثلها المدير التنفيذي أول للشؤون الحكومية والعلاقات الخارجية والمراسم عبدالرحمن المطوع.

وتأتي هذه الاتفاقية لتدريب 500 مستفيد من الفئات التي ترعاها الوزارة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي والدور الإيوائية في برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان (طموح) لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل .

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أطلقت برنامج (طموح ) كأحد الركائز الأساسية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتطوير الكوادر البشرية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وكإحدى مبادراتها الاجتماعية في إطار تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تنمية مهارات الشباب والشابات الباحثين عن العمل وسدد فجوة التعليم واحتياجات سوق العمل.