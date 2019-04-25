، رالي داكار 2020 .. البداية من جدة في الخامس من يناير القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل فعاليات رالي داكار العالمي 2020 خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الرالي، والذي عقد بمنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار، ويان لامونير المدير التنفيذي للشركة المالكة لسباق داكار، وسط حضور إعلامي كبير محلي ودولي لتغطية فعاليات الحدث العالمي.

وسينطلق السباق مطلع العام القام وبالتحديد 5 يناير 2020 من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية بمدينة القدية يوم 17 يناير، وسيكون مسار رالي داكار بطول 9 آلاف كيلو متر، حيث سيعبر بعض أجمل المدن والمواقع في المملكة العربية السعودية.

ويقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاماً قضاها الرالي العالمي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وستكون المملكة الدولة الـ30 في مسيرة رالي داكار منذ انطلاقته عام 1978 .

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الرياضة في المملكة العربية السعودية تاريخ حافل ومنجز متواصل، وأضحت رياضتنا تتسم بالعزم والطموح والرغبة الدائمة في الانتصار والفوز، وذلك نظير الدعم غير المسبوق من قبل حكومتنا الرشيدة

وتابع، أن السعوديّة ورالي داكار يجتمعان معًا ليكتبا فصلاً جديدًا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدّي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكّل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيّب مع العالم أجمع من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرّف أكثر على شعب المملكة الطيّب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم .

وأضاف من خلال هذه الشراكة التي تمتد لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرّف أكثر على شعب المملكة الطيّب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم وهي قصّةٌ تلاقي أعظم سباقات الأرض مع أكثر الرؤى طموحًا – رؤية المملكة 2030 – ليكتبا معًا تعريفاً جديدًا للمغامرة، فأهلاً بكم وبالعالم في مملكة الخير والعزم والمستقبل.

أما الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قال نعدكم أن يظهر داكار2020 المملكة العربيّة السعوديّة للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي، أن شراكتنا مع داكار تهدف بأن تكون هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ داكار، ويشارك بها متسابقون من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمشروع القديّة مايكل رينيجر ستشكّل رياضات سباق السيارات جزءًا لا يتجزأ من القديّة، وستكون جزءاً هاماً من مجموعة خيارات الترفيه الشاملة التي نوفرها ويمثّل رالي داكار2020 الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها القدية، ستكون القديّة عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم.

بينما قال يان لي مونير مدير عام شركة ASO المنظمة لرالي داكار سنكون قادرين على الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة لتضاريس المملكة، من المساحات الشاسعة لصحرائكم والكثبان الرملية الساحرة والسواحل البكر والأودية المذهلة .