هل يسمح القانون بزواج العسكري من أجنبية.. الجوازات تجيب

أكدت الإدارة العامة للجوازات أنه لا يُسمح للعسكريين بالزواج من غير المواطنات مهما تكن جنسية الأجنبية. جاء ذلك رداً على سؤال وجهه أحد الموطنين ، متساءلاً عن الموقف القانوني من زواج العسكري بأجنبية.

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