التجارة: 50 ألفاً أو السجن غرامة مخالفة نظام التخفيضات والعروض

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من عدم الالتزام بنظام التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، مؤكدة على تطبيق الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بهما معاً في حالة ثبوت المخالفة.
وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي أمس (الأربعاء) خلال لقاء بغرفة تجارة وصناعة الشرقية،إن الوزارة ألزمت كل المنشآت الراغبة في تقديم عروض خاصة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة، مضيفاً أن النظام الإلكتروني يمنح الترخيص الفوري في مدة يوم واحد مقابل 15 يوماً سابقاً.
ونوه الخالدي إلى ضرورة وضع الترخيص في مكان ظاهر، مع الاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص.
وأضاف الخالدي أنه يحق للمنشأة التجارية إجراء التخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات في السنة، لافتاً إلى أن التخفيضات العامة تمنح للمحلات الراغبة بإجراء تصفية نهائية؛ بسبب ترك النشاط أو تغيير نوعه.
وأشار الخالدي إلى أن الوزارة أصدرت 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، منها 54% لسجلات تجارية، و46% للوكالات والعلامات التجارية، فيما تمنح التخفيضات الجزئية للمحلات التي ترغب في إجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% للمنتجات المعروضة في المحل.
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