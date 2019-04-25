تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن حالةً جوية ماطرة تشهدها عدة مناطق في المملكة، وتمتد إلى الرياض، تبدأ يوم غد الجمعة.
وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: حالة جوية ممطرة متوقعة إن شاء الله، تشمل أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، وحائل، ثم القصيم، فالرياض، ثم الشرقية) تمتد إلى: (الباحة، وعسير، وجازان)؛ خاصة المرتفعات الشمالية.. والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد.. البداية من الجمعة وتستمر عدة أيام.
وأضاف: “متوقع امتداد الأمطار إلى #الكويت، ومتوقع أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة؛ بما فيها جدة، وسواحل المدينة، وسواحل تبوك، وجازان موطن القوة، والسيول المتوقعة على عسير، وما بين حائل، والقصيم، وتربة الطائف، ومهد الذهب، وما جاورها، مع التنبيه من الصواعق وحبات البرد والرياح”.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة ماطرة تشهدها معظم مناطق المملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.