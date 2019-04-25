بالصور.. انطلاق قافلة هدية أهالي القصيم إلى المرابطين بالحد الجنوبي

انطلقت اليوم الخميس، قافلة هدية أهالي منطقة القصيم لأبطال الحد الجنوبي من تمور المنطقة، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان.

وكان الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، قد أطلق قبل أيام بمقرّ ديوان الإمارة ببريدة، بحضور وكلاء إمارة المنطقة، والمحافظين والمسؤولين والأهالي، هدية أهالي منطقة القصيم للجنود المشاركين بالحد الجنوبي، استشعارًا منهم بما يقومون به من دور لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

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واعتبر أمير المنطقة، أن تلك الهدية أقلّ بكثير مما يُمكن تقديمه للمرابطين والمجاهدين والواقفين على حدود الوطن في الحد الجنوبي، قائلًا: لقد تعود أبناء منطقة القصيم على تقديم جزء بسيط لهؤلاء الأبطال؛ تقديرًا لما يبذلونه من غال ونفيس في سبيل حماية الحدود، حامدًا الله على هذه المشاعر الوطنية، وعلى هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة من مزارعها، ورجال أعمالها، تعبيرًا عن مشاعرهم تجاه رجالات القوات المسلحة، والمرابطين على الحد الجنوبي.

وأضاف أمير المنطقة: إن جميع أرواحنا هدايا للدفاع عن الوطن والذود عنه، ولو استطعنا أن نهدي أرواحنا للجنود في الحد الجنوبي لقدمناها، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينصر جنودنا الباسلين، وأن يرحم من قضى نحبه منهم، وأن يشفي مصابيهم، وأن يدحر أعداءهم، وأن يجعل بلاد التوحيد منصورة دائمًا تدافع عن الحق.

ودعا أمير المنطقة، أن يجعل الله هذا الوطن أمنًا مطمئنًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وبشجاعة الرجال الباسلين الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعن هذه البلاد الطاهرة.