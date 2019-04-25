ضبط استراحة بالرياض اتخذها مخالفون نقطة لتسليم وتسلم الأدوية المخالفة

تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط استراحة بمدينة الرياض اتخذها مخالفون نقطة لتسليم وتسلم الأدوية مجهولة المصدر.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم العثور على 15 ألف مستحضر داخل الاستراحة تتجاوز قيمتها مليون ريال.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت في مارس الماضي أن مفتشيها زاروا 118 مصنعًا دوائيًّا محليًّا وخارجيًّا خلال العام 2018؛ للتأكد من استيفاء متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية؛ لضمان مأمونية وسلامة الدواء في المملكة العربية السعودية.

وأدت الزيارات التفتيشية إلى تعليق تسجيل 7 مصانع أدوية؛ ثلاثة منها لأدوية بشرية وأربعة لأدوية بيطرية؛ لعدم تطبيق تلك المصانع أسس التصنيع الجيد.

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وشملت زيارات مفتشي الهيئة 31 مصنعًا محليًّا و20 مصنعًا في الشرق الأوسط و18 مصنعًا في الهند و11 مصنعًا في الشرق الأقصى و10 مصانع في أمريكا الشمالية ومصنعًا في أمريكا الجنوبية و24 مصنعًا في أوروبا و3 مصانع في إفريقيا.

ولوحظ أن 23% من الملاحظات التي رصدها المفتشون تتعلق بالإنتاج و16% على المختبرات و15% على المباني ومكائن الإنتاج و14% على إدارة المواد و14% على التحقق و12% على إدارة الجودة و6% على العاملين في المصانع.

وسجّل مفتشو الهيئة ملاحظات رئيسية في 84 مصنعًا (20 مصنعًا داخل السعودية و64 مصنعًا خارج السعودية)، وملاحظات متنوعة في 34 مصنعًا تشمل إدارة الجودة والموارد والعاملين والإنتاج والمختبر وغيرها.

وكشف مؤتمر دولي انطلق في دبي، أمس الأربعاء، عن أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار أمريكي سنويًّا، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وتُصنف الأدوية المغشوشة كجريمة منظمة؛ لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم؛ حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية الأصلية، وهو ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها، وسن كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي الظاهرة.