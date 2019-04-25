تقويم التعليم: تغيير جذري في كل المناهج الدراسية بجميع مراحلها

‏سلمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، وزارة التعليم معايير مناهج التعليم العام، ضمن ملتقى تدشين معايير المناهج بحضور الدكتور أحمد العيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل آل سعود، والدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم.

وقال العيسى، في كلمته، إن المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام تمثل أهمية في تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس سواء للمدارس أو المعلمين والطلبة في جميع مراحل التعليم العام، وتجعلهم أكثر معرفة بالنتائج، التي ينبغي أن يسعوا جميعًا لتحقيقها.

وأضاف العيسى أن هناك تغييرًا جذريًّا جديدًا سيتم في كل المناهج الدراسية بجميع مراحلها، لافتًا إلى العمل على الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات.

وقد حضر أعضاء مجلس ادارة الهيئة، ومديري الجامعات، وعدد من القيادات التعليمية، ونخبة من المتحدثين الدوليين والخبراء بمجال المناهج والتقويم، و320 شخصية من المختصين والمهتمين والأكاديميين.

Advertisements

يُذكر أن وزارة التعليم، أعلنت قبل أسبوع أنه يحق للطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية، تحويل نظام الدراسة من نظام الفصلي إلى نظام المقررات في جميع مدارس المملكة بحلول عام 1440-1441هـ.

وأكدت مديرة الإشراف التربوي في «تعليم الرياض» نجلاء النفيعي - في تصريحات صحفية - تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دليل الجلال، وعضوية مشرفة النظام بتعليم الرياض رقية المحمود، ومشرفة القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي ابتسام الجافل؛ وذلك لمتابعة الدراسة في المرحلة الثانوية بقسميها (مقررات - فصلي)؛ بهدف التأكُّد من انسيابية الدارسة في نظام المقررات وانسيابية إغلاق النظام الفصلي.

وهناك أكثر من ٤٠٠ مدرسة ثانوية للبنات تعمل بنظام المقررات، وسيتم تحويل باقي المدارس من النظام الفصلي إلى نظام المقررات.

وتسعى اللجنة - بحسب «مديرة الإشراف» - إلى التأكُّد من استقرار وضع المدارس حال الانتقال بين النظامين من حيث الخطط الدراسية وانتظام الشُعَب ومتابعة تحصيل الطالبات في النظامين.