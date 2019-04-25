مؤسسة التقاعد تودع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل 2019م، داعيةً المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء إلى مراجعة حساباتهم البنكية.

ووجَّهت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المستفيدين بالتأكد من حساباتهم لدى البنك، أو الاتصال على الرقم المجاني (8001248889).

يُذكَر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجَّه - في ديسمبر من عام 2018 - باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) ريال.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، آنذاك، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%)؛ وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

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وجاءت أوامر خادم الحرمين حرصًا منه على تلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واعتبرت تقارير دولية أن خطوة استمرار السعودية في صرف بدل غلاء المعيشة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشير إلى أن المملكة تعطي أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أواخر العام الماضي، أن وزارة المالية السعودية، قالت إن الإنفاق الحكومي في البلاد سيزيد بأكثر من 7% العام المقبل؛ بحيث يصل إلى 1.106 تريليون ريال، من 1.030 تريليون، ونقلت عن محللين أن استمرار صرف البدلات، التي تقدر بنحو 13 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو.

وقال جان - بول بيجات، كبير الباحثين في لايت هاوس ريسيرش، إنه طالما ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن تحفيز النمو سيكون هو الأولوية الفورية، وأضاف: «المملكة تستهدف زيادة النمو والحد من البطالة».