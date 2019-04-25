النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو يحرق سيارة

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يُظهر شابًا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، فيما تشير بعض المعلومات الأولية إلى أن السيارة تعود لشقيقته، بينما لم يتضح صحتها حتى الآن.

وكانت النيابة العامة نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.