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النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو يحرق سيارة

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تأكدت من صحة المقطع المتداول

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يُظهر شابًا في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، فيما تشير بعض المعلومات الأولية إلى أن السيارة تعود لشقيقته، بينما لم يتضح صحتها حتى الآن.

وكانت النيابة العامة نشطت مؤخرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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