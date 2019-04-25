وزير الثقافة يعلن إنشاء دار نشر لخدمة الكتاب والمؤلف السعودي

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم الخميس، العمل على إنشاء دار نشر سعودية ذات مركز مالي مستقلّ، تحت مظلة الوزارة.

وأضاف الوزير، أن الدار تهدف إلى نشر الثقافة والأدب السعودي محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، من خلال المشاركة في معارض الكتب المحلية والعربية والدولية، إضافةً إلى منافذ بيع خاصة بالدار، ستقدم من خلالها الكتاب السعودي بأسعار رمزية.

وقال وزير الثقافة: إن «هذه الدار ستكون أحد أذرع وزارة الثقافة لنشر وتسويق وتوزيع الكتاب السعودي في مختلف الدول العربية؛ تحقيقًا لرؤية وتوجهات الوزارة في دعم الكتاب، ونشر الثقافة والأدب السعودي وتعزيز حضوره عربيًّا ودوليًّا، وتوقيع شراكات مع دور النشر العالمية لتسليط الضوء على الكتاب السعودي».

وأضاف الأمير بدر بن عبدالله، أن الدار ستبدأ بتسويق المؤلفات السعودية التي طبعتها المؤسسات الثقافية والأدبية، ما يجعل الكتاب السعودي متوفرًا في معارض الكتب العربية.

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وأوضح الوزير، أن الدار ستعمل على إعادة نشر بعض كتب الرواد في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية، إضافةً إلى تشجيع المبدعين بنشر أعمالهم وفق آليات ولوائح محددة؛ لتحقيق أهداف مبادرات الوزارة التي أٌطلقت مجموعة منها في 27 مارس الماضي، مثل مبادرات «الكتاب للجميع»، و«ترجم»، و«المجلات الثقافية».

كانت وزارة الثقافة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم؛ للإعداد لنقل قطاع التراث الوطني من الهيئة للوزارة، تتضمن تشكيل لجنة مشتركة؛ للعمل على تنفيذ نقل قطاع التراث خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الثقافة، حرص الوزارة على حمل هذه الأمانة الوطنية وخدمتها بكل جدية والتزام؛ لحفظ التراث الوطني ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قيمة حضارية مهمة تعكس الهوية التاريخية الأصيلة للمملكة العربية السعودية.

ورحب بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عملية نقل القطاع، بالشكل الذي يعكس اهتمام الجهتين، ويأتي بالتزامن مع تركيز الهيئة على التطوير الشامل لقطاع السياحة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ويتّسق التوجّه نحو الاهتمام بالثقافة مع حرص الجهات ذات الصلة بالعمل على رفع المستوى الثقافي والتنويري في مناطق المملكة كافة، في ضوء التوجيهات التي تصدرها القيادة بهذا الشأن.