الجبير يبحث مع نواب في البرلمان الإيطالي موقف المملكة من القضايا الإقليمية

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

جاء ذلك خلال لقاء الجبير عددًا من أعضاء البرلمان البريطاني، بمقر سفارة المملكة في لندن، حيث تناول اللقاء، القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وموقف المملكة منها وجهودها حيالها.

يشار إلى أن العلاقات السعودية– البريطانية، لا تقتصر على المستوى السياسي، بل تمتدّ إلى التعاون العسكري بين البلدين حيث انطلق أول إبريل الجاري، تمرين «جند الصحراء المشترك 3»، بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البريطانية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وأكدت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ التمرين انطلق بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، والمقدم جراهام سيفتون (Graham sefton)، من الجانب البريطاني.

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ورحّب قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، بالضيوف المشاركين في التمرين، مشيدًا بالعلاقات الودية بين المملكة وبريطانيا، وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية للبلدين؛ حيث يعتبر التمرين امتدادًا لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية.

من جانبه، ألقى قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون، كلمة عبَّر فيها عن اعتزازه بهذه المشاركة، قائلًا: إن هذه التمارين هدفها الأول اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة، مبديًا تطلعه إلى مزيد من هذه التمارين، ووجّه الشكر لكل من شارك في تمرين «جند الصحراء المشترك 3».

وشهد تمرين «جند الصحراء المشترك 3»، رفع علمي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة البريطانية، الدولتين المشاركتين في التمرين، إيذانًا ببدئه وعزف السلام الملكي لكلا الدولتين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أجرى زيارة رسمية إلى بريطانيا في مارس من العام 2018، في إطار تعزيز الصداقة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا؛ وتوثيقًا لعرى التعاون، وبحث مجالات الاستثمار وفرص تنمية المستقبل الاقتصادي للمملكة كقوة اقتصادية عالمية، ولضمان استدامة نموها وتطورها في ضوء رؤية 2030، واكتسبت الزيارة أهمية خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.