الجدعان: السيطرة على إيران في صالح اقتصاد المنطقة

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن أموال وول ستريت أصبحت الآن “تبحث عن فرص”، وهو الأمر الذي ستوفره سوق المملكة في الفترة المقبلة لجذب هذه الاستثمارات.

وفي حديثه إلى شبكة CNBC الأمريكية، قال الجدعان، إن المؤتمر الخاص بالقطاع المالي الذي عقد في الرياض، أمس الأربعاء والذي حضره شخصيات بارزة من HSBC وجي بي مورغان وبلاك روك، أظهر أن الاستثمار الأجنبي مستعد لتحقيق عائد كبير من خلال ضخ أمواله في المملكة.

وأضاف: “المال يبحث عن الفرص، ولدينا مشاريع ضخمة يتم بناؤها في المملكة”، مؤكدًا أنه يتم توسيع البنية التحتية، وزيادة الطلب على الرعاية الصحية، ما يوفر فرصة ضخمة للمستثمرين.

وتابع: “لقد سمعنا من كبار المستثمرين الدوليين وهم يمتلكون مليارات يسعون لضخها، نحن نتحدث عن الكثير من المال في السنوات القادمة”.

وقال الجدعان إن الاستثمارات الأجنبية في المملكة قفزت بشكل ملحوظ منذ عام 2017 وكان ذلك على مستوى فاق قدراتنا على التوقع، مشيرًا إلى أن الضغط على إيران سيشجع الثقة الخارجية في المنطقة.

وأوضح الجدعان أن “من خلال السيطرة على تصرفات إيران، فإن ذلك يجعلها أقل قدرة على زعزعة استقرار المنطقة، وهو ما يتسبب في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط”.