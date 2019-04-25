رئيس الأركان الباكستاني: الملك سلمان يقود بحكمته العالم الإسلامي نحو الأمن والاستقرار

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله – يقود بحكمته العالم الإسلامي نحو الأمن والاستقرار والنماء.

جاء ذلك خلال لقائه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، في إطار زيارته الحالية التي يقوم بها للجمهورية.

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واستعرض رئيس مجلس الشورى ورئيس أركان الجيش الباكستاني عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس مجلس الشيوخ بباكستان محمد صادق سنجراني، ورئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقون له. .