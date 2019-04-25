عمران خان يبحث مع آل الشيخ تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية

2019-04-25

متابعات الخليج 365 -الرياض

استقبل رئيس وزراء الجمهورية الباكستانية الإسلامية عمران خان بمكتبه في إسلام آباد، اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل الاستقبال نقل رئيس مجلس الشورى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله -، إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعباً، وتمنياتهما بدوام الأمن، والاستقرار، والازدهار.

Advertisements

من جانبه رحب الرئيس عمران خان برئيس مجلس الشورى منوهاً بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- إلى باكستان مؤكداً أنها زيارة تاريخية تفتح آفاقاً جديدة لعلاقات تميزت على مر العقود الماضية.

واستعرض رئيس مجلس الشورى مع رئيس الوزراء الباكستاني عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ بباكستان محمد صادق سنجراني، ورئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه.