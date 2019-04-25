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2019-04-25 عبدالله بن بندر يتابع جهود إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض التقى الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، اليوم، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة اللواء حمود العنزي.

واستمع الوزير لإيجاز عن الإدارة ومهامها والأدوار التي تقوم بها.









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