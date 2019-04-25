الشيخ السديس: مستعدون لـ رمضان بأكثر من 140 مبادرة نوعية

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أكد الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد الرئاسة لموسم رمضان المبارك بأكثر من 140 مبادرة نوعية تقدمها إدارات الحرمين.

وبيَّن السديس خلال لقائه بالإعلاميين اليوم أن الخطة التشغيلية للرئاسة وضعت وفق الرؤية المباركة للمملكة (2030), وبتعاون تام مع الجهات الحكومية لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي, لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, وإيصال رسالة الحرمين وفق منهج الوسطية والاعتدال, كما يجب إبراز كل ما يقدم في الحرمين الشريفين؛ لأنها تعكس جهود هذه الدولة المباركة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.