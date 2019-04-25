2019-04-25

أشهر 5 أسئلة وإجاباتها حول تسجيل الروضات في نظام نور برقم الهوية

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يواصل نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال وفقاً للجدولة الزمنية المعلنة سلفاً من وزارة التعليم.

وهناك عدة مشاكل تواجه الراغبين في تسجيل الروضات عبر نظام نور برقم الهوية نحاول هنا الإجابة عليها:

1- يتيم الأب كيف يسجل في نظام نور؟

لا يشترط التسجيل في نظام نور أن يكون الأب على قيد الحياة فيمكن لمن يتولى أمره أن يقوم بتسجيل الطالب عبر نظام نور.

2- النقل من روضة إلى أخرى هل يتم من حساب ولي الأمر أم من حساب المدرسة؟

يتم النقل من مدرسة إلى أخرى عن طريق حساب قائد المدرسة.

3 – حالة الطلب على مقاعد الانتظار ماذا يعني ؟

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حالة الطلب في قائمة الانتظار تعني الطالب يمكن أن يقبل في المدرسة في حال توفر مقعد بها.

4 – أنا قائدة مدرسة سابقاً وبعد تقاعدي لم أستطع الدخول على حسابي في نظام نور كولي أمر طالبة لإظهار نتيجة ابنتي.. ما الحل ؟

يجب استعادة كلمة المرور لأن الابنة كانت مرتبطة بحساب الأم في نظام نور حين كانت على رأس العمل.

5- كيف يمكن تغيير الروضة التي تم التسجيل بها؟ .

في حالة ما إذا كان الطلب مقبولاً، يتم الحذف من قسم القبول، أما في حالة كانت الطفل على مقاعد الانتظار فيمكن التعديل من حساب ولي الأمر.

يذكر أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441 قد بدأ يوم الأحد 16/8/1440 وذلك من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور عبر 3 مستويات.

وحسب جدول تسجيل الطلاب في رياض الأطفال عبر نظام نور فقد تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثالث لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (5) أعوام ولم يتموا عمر الـ (6) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020.

كما تقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الثاني لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (4) أعوام ولم يتموا عمر الـ (5) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 م.

وتقرر أن يتم بدء موعد تسجيل رياض الأطفال المستوى الأول لجميع الأطفال الذين أتموا عمر الـ (3) أعوام ولم يتموا عمر الـ (4) أعوام مع بداية العام الدراسي السعودي 02-01-1441 هجرياً من التاريخ 14 أبريل 2019 إلى 28 مايو 2020 م.