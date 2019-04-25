رابط نظام نور بالهوية الاستعلام عن النتائج للطلاب والمعلمين 1440

دخول رابط نظام نور بالهوية فقط أو بالسجل المدني فقط الفصل الثاني، والاستعلام عن النتائج للطلاب في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وللمعلمين عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي بجميع إدارات التعليم ومنها مكة والرياض وجدة والليث، والطائف والزالفي، وحفر الباطن، والمنطقة الشمالية وباقي الإدارات، حيث يتزامن ظهور نتائج الطلاب 1440 مع ظهور نتائج حركتي النقل، وتسجيل الأطفال في الروضة و الصف الأول الابتدائي ضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلة الطفولة البكرة والابتدائية 1441.

استعلام نتائج الطلاب 1440 من الخدمات الهامة التي سيشهدها نظام نور خلال الأيام القبلة، حيث ينتظر ملايين الطلاب والطالبات الانتهاء من رصد الدرجات وترفيع النتائج، لاستخراج إشعار بنتيجة طالب من بوابة التقارير، بعد تسجيل دخول رابط نظام نور بالهوية لاستعلام عن النتائج النهائية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439-1440 .

تسجيل رابط نظام نور بالهوية الاستعلام عن النتائج

صفحة دخول موقع نور المركزي الموقع الرسمي لنظام خدمات الغدارة التربوية لوزارة التعليم السعودية، هي بوابة الاستعلام عن النتائج 1440 لجميع مراحل التعليم بطريقة تسجيل الدخول المعروفة من حساب ولي أمر طالب أو من حساب الطالب نفسه برقم الهوية ورمز التحقق، ثم بوابة التقارير واستخراج شهادات الطلاب إشعار بنتيجة طالب لنتائج الفصل الدراسي الثاني التي اعتمدت بشكل نهائي بعد إدخال المهارات.

Advertisements

نتائج نور للابتدائي 1440

شرح طريقة استخراج نتائج الطلاب من رابط موقع نور للمرحلة الابتدائية، واليكم تسلسل عملية رصد واعتماد النتائج وإدخال المهارات ثم اعتماد النتائج بشكل نهائي.

نتائج نور للمتوسط

طريقة استخراج نتائج المرحلة المتوسطة لجميع مدارس التعليم العام من نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق.

طريقة استخراج النتائج لطلاب الثانوية العامة هو ما تبقى من شرح سنضيفه بالتحديث المقبل.

← إقرأ أيضاً: