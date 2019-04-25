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أفادت صحف سودانية محلية، اليوم (الخميس)، بأن فريقًا طبيًا مكونًا من خمسة أطباء في تخصصات: الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب والعظام، يشرفون على الرئيس المخلوع عمر البشير ورعايته بشكل دوري بعد تدهور حالته الصحيفة.
وذكرت صحيفتا "المشهد السوداني" و"آخر لحظة" عن مصادر في سجن كوبر، أن الحالة "البشير" تدهورت مجددًا، حيث يعاني من عدة أمراض.
وأضافت الصحيفتان أن الوضع الصحي له لا يسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة.
وكانت أنباء قد أشارت إلى أن "البشير" يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.
تدهور صحة "البشير".. و5 أطباء يباشرون حالتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
أفادت صحف سودانية محلية، اليوم (الخميس)، بأن فريقًا طبيًا مكونًا من خمسة أطباء في تخصصات: الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب والعظام، يشرفون على الرئيس المخلوع عمر البشير ورعايته بشكل دوري بعد تدهور حالته الصحيفة.
وذكرت صحيفتا "المشهد السوداني" و"آخر لحظة" عن مصادر في سجن كوبر، أن الحالة "البشير" تدهورت مجددًا، حيث يعاني من عدة أمراض.
وأضافت الصحيفتان أن الوضع الصحي له لا يسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة.
وكانت أنباء قد أشارت إلى أن "البشير" يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
06:29 PM
يعاني من عدة أمراض
أفادت صحف سودانية محلية، اليوم (الخميس)، بأن فريقًا طبيًا مكونًا من خمسة أطباء في تخصصات: الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب والعظام، يشرفون على الرئيس المخلوع عمر البشير ورعايته بشكل دوري بعد تدهور حالته الصحيفة.
وذكرت صحيفتا "المشهد السوداني" و"آخر لحظة" عن مصادر في سجن كوبر، أن الحالة "البشير" تدهورت مجددًا، حيث يعاني من عدة أمراض.
وأضافت الصحيفتان أن الوضع الصحي له لا يسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة.
وكانت أنباء قد أشارت إلى أن "البشير" يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.
، تدهور صحة "البشير".. و5 أطباء يباشرون حالته ،
المصدر : الخليج 365
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