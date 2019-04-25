، تدهور صحة "البشير".. و5 أطباء يباشرون حالته ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعاني من عدة أمراض

أفادت صحف سودانية محلية، اليوم (الخميس)، بأن فريقًا طبيًا مكونًا من خمسة أطباء في تخصصات: الباطنية، والأذن والأنف والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب والعظام، يشرفون على الرئيس المخلوع عمر البشير ورعايته بشكل دوري بعد تدهور حالته الصحيفة.

وذكرت صحيفتا "المشهد السوداني" و"آخر لحظة" عن مصادر في سجن كوبر، أن الحالة "البشير" تدهورت مجددًا، حيث يعاني من عدة أمراض.

وأضافت الصحيفتان أن الوضع الصحي له لا يسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن "البشير" يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة.