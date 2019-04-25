محمد بن مسعود - الدمام - في المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة– العاصمة المقدسة - المدينة المنورة). وناشدت المديرية المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي: (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة علماً بأن فترة التسجيل قد حددت بدءًا من اليوم الخميس 20/8/1440هـ وحتى يوم السبت 20/9/1440هـ. الدفاع المدني يعلن عن فتح باب الترشح للتطوّع لحج لهذا العام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة– العاصمة المقدسة - المدينة المنورة). وناشدت المديرية المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي: (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة علماً بأن فترة التسجيل قد حددت بدءًا من اليوم الخميس 20/8/1440هـ وحتى يوم السبت 20/9/1440هـ. Advertisements 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 06:18 PM في المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة في المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب الترشح للتطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة– العاصمة المقدسة - المدينة المنورة). وناشدت المديرية المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي: (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة علماً بأن فترة التسجيل قد حددت بدءًا من اليوم الخميس 20/8/1440هـ وحتى يوم السبت 20/9/1440هـ. ، الدفاع المدني يعلن عن فتح باب الترشح للتطوّع لحج لهذا العام ،

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