، "هدية" تدشّن إنتاج 60 ألف وجبة كل 8 ساعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - 20 مليون صنف في موسمَي رمضان والحج

دشنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في المدينة الصناعية بمكة المكرمة، مصنع هدية للتعبئة والتغليف.

جاء ذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، ومدير المدينة الصناعية في مكة المكرمة المهندس بدر بن عبد المحسن الحربي، وعدد من ممثلي القطاعات العاملة في منظومة الحج والعمرة. وكان في استقبالهم: نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "هدية" الدكتور يوسف بن عبد الله الباحوث، ومدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر ومساعدوه، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية.

وجرى استعراض أسطول سيارات الجمعية الحديث من المرسيدس للنقل الثقيل والخفيف ونقل البضائع والركاب، تم قصّ شريط الافتتاح، وأخذ الضيوف جولة على أقسام المصنع واطلعوا على خطوط تغليف وجبات إفطار صائم، وشارك الحضور في تعبئة الوجبات وعاينوا الأصناف المتعددة المكوِّنة للوجبة، بعد ذلك تم الانتقال للمبنى الرئيس وتفقد مرافقه. وبعد أن أخذ الضيوف مقاعدهم في الصالة المعدة للحفل عُرض فيلم تعريفي، وأعقبه توقيع عقد التشغيل الصناعي بين هيئة المدن الصناعية وجمعية "هدية".

قال بدر الحربي: إن الجمعية من الجمعيات الرائدة العاملة في العناية بضيوف الرحمن، وجرى استقطابها إلى المدينة الصناعية بمكة المكرمة لاختصاصها في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ودورها الكبير في خدمتهم.

من جانبه أشاد ساعد الصواط، بالجمعية ودورها الواضح الجلي في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مثل هذا الإنجاز الرائع يحتاج إلى سنوات وسنوات لإقامته، وتم في وقت وجيز بجهود وإخلاص العاملين في الجمعية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومقدمي الخدمة في الميدان؛ فجزاهم الله خير الجزاء.

يُذكر أن مصنع جمعية "هدية" تبلغ مساحته 7 آلاف متر مربع، ويغلف في شهر رمضان المبارك قرابة مليون وجبة، وأكثر من ثلاثة ملايين وجبة في موسم الحج مكونة من 20 مليون صنف يتم تغليفها في الموسمَيْن، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 60 ألف وجبة كل ثماني ساعات عمل، ويتم حفظ الوجبات المنتجة في عشرات الثلاجات المتحركة، إضافة لما يتم تخزينه في الثلاجة المركزية بالمصنع والبالغة مساحتها 140 مترًا مربعًا.

من جانبه أوضح منصور العامر، أن المرحلة الأولى للإنتاج في المصنع انطلقت بنجاح بحمد الله، أما المرحلة الثانية فستشمل تشغيل خطوط التصنيع قريباً، بإذن الله، موجهاً شكره لإدارة المدينة الصناعية بمكة المكرمة ممثلة في المهندس بدر الحربي؛ لدعمهم الكبير للجمعية.