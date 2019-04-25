، "سدافكو" تعلن إنجاز مشروع مستودع جدة المركزي ،

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الانتهاء من تجهيز مستودع جدة المركزي الجديد، الأكبر ضمن شبكة مستودعات الشركة، ويعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية.
ويتميز المستودع بطاقات تخزينية هائلة تسع 42.000 طبلية، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمبنى وأنظمة التشغيل الآلي ونصف الآلي والأشغال الهندسية والمعدات ما يقارب من 145 مليون ريال.
ويكتسب المستودع الجديد أهمية خاصة كونه سيمكّن "سدافكو" من جعل المخزون أقرب إلى المصانع، وبالتالي خفض تكاليف الإمداد وإلغاء الحاجة لتخزين المواد الأولية ومواد التغليف في منشآت تخزين لدى الغير. وبفضل مستودع جدة المركزي الجديد، أصبح بالإمكان الآن تزويد المستودعات اعتمادًا على المبيعات، على صعيد تقليل حجم المخزون المحتفظ به لدى سلسلة الإمداد، وتحسين جودة المنتج وتوافره، وهو ما سيضمن تزويد المستهلكين بالمنتجات حديثة الصنع بشكل مستمر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سدافكو"، فاوت ماتيس، إن مستودع جدة المركزي الجديد سيساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، وتوفير حلول بنية تحتية طويلة الأجل عبر كل سلاسل الإمداد.
وأضاف: "من خلال دوره في خفض التكاليف وتحسين الكفاءات التشغيلية، سيشكل المستودع الجديد قوة دافعة تعزز نمو وأداء "سدافكو" عبر علامة السعودية وترسّخ حضورها كعلامة تجارية رائدة."
يذكر أن تم الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية الأولية للمشروع في العام 2017، في حين بدأ تشغيل الأنظمة الأتوماتيكية التي اكتملت بشكل كبير وستبدأ عمليات التشغيل في أبريل 2019م.
كما يبلغ حيّز إشغال مبنى المستودع، المؤلف من ثلاثة طوابق، 14.345 متراً مربعاً.
ونظمت الشركة بحضور مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية، طلال النونو، جولة للصحفيين في أنحاء مستودع جدة المركزي، قام خلالها فريق "سدافكو" بتقديم عرض تقديمي لتعريف الحضور على مختلف جوانب ومزايا المستودع الجديد.
وقال طلال النونو، سيكون لمستودع جدة المركزي تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، على أداء سدافكو، مما سيتيح لنا تحقيق أقصى استفادة من إمكانية استخدام المستودعات على نحو أكثر كفاءة.
"سدافكو" تعلن إنجاز مشروع مستودع جدة المركزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الانتهاء من تجهيز مستودع جدة المركزي الجديد، الأكبر ضمن شبكة مستودعات الشركة، ويعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية.
ويتميز المستودع بطاقات تخزينية هائلة تسع 42.000 طبلية، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمبنى وأنظمة التشغيل الآلي ونصف الآلي والأشغال الهندسية والمعدات ما يقارب من 145 مليون ريال.
ويكتسب المستودع الجديد أهمية خاصة كونه سيمكّن "سدافكو" من جعل المخزون أقرب إلى المصانع، وبالتالي خفض تكاليف الإمداد وإلغاء الحاجة لتخزين المواد الأولية ومواد التغليف في منشآت تخزين لدى الغير. وبفضل مستودع جدة المركزي الجديد، أصبح بالإمكان الآن تزويد المستودعات اعتمادًا على المبيعات، على صعيد تقليل حجم المخزون المحتفظ به لدى سلسلة الإمداد، وتحسين جودة المنتج وتوافره، وهو ما سيضمن تزويد المستهلكين بالمنتجات حديثة الصنع بشكل مستمر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سدافكو"، فاوت ماتيس، إن مستودع جدة المركزي الجديد سيساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، وتوفير حلول بنية تحتية طويلة الأجل عبر كل سلاسل الإمداد.
وأضاف: "من خلال دوره في خفض التكاليف وتحسين الكفاءات التشغيلية، سيشكل المستودع الجديد قوة دافعة تعزز نمو وأداء "سدافكو" عبر علامة السعودية وترسّخ حضورها كعلامة تجارية رائدة."
يذكر أن تم الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية الأولية للمشروع في العام 2017، في حين بدأ تشغيل الأنظمة الأتوماتيكية التي اكتملت بشكل كبير وستبدأ عمليات التشغيل في أبريل 2019م.
كما يبلغ حيّز إشغال مبنى المستودع، المؤلف من ثلاثة طوابق، 14.345 متراً مربعاً.
ونظمت الشركة بحضور مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية، طلال النونو، جولة للصحفيين في أنحاء مستودع جدة المركزي، قام خلالها فريق "سدافكو" بتقديم عرض تقديمي لتعريف الحضور على مختلف جوانب ومزايا المستودع الجديد.
وقال طلال النونو، سيكون لمستودع جدة المركزي تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، على أداء سدافكو، مما سيتيح لنا تحقيق أقصى استفادة من إمكانية استخدام المستودعات على نحو أكثر كفاءة.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
06:08 PM
بطاقات تخزينية هائلة تسع 42.000 طبلية
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، الانتهاء من تجهيز مستودع جدة المركزي الجديد، الأكبر ضمن شبكة مستودعات الشركة، ويعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية.
ويتميز المستودع بطاقات تخزينية هائلة تسع 42.000 طبلية، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمبنى وأنظمة التشغيل الآلي ونصف الآلي والأشغال الهندسية والمعدات ما يقارب من 145 مليون ريال.
ويكتسب المستودع الجديد أهمية خاصة كونه سيمكّن "سدافكو" من جعل المخزون أقرب إلى المصانع، وبالتالي خفض تكاليف الإمداد وإلغاء الحاجة لتخزين المواد الأولية ومواد التغليف في منشآت تخزين لدى الغير. وبفضل مستودع جدة المركزي الجديد، أصبح بالإمكان الآن تزويد المستودعات اعتمادًا على المبيعات، على صعيد تقليل حجم المخزون المحتفظ به لدى سلسلة الإمداد، وتحسين جودة المنتج وتوافره، وهو ما سيضمن تزويد المستهلكين بالمنتجات حديثة الصنع بشكل مستمر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سدافكو"، فاوت ماتيس، إن مستودع جدة المركزي الجديد سيساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا، وتوفير حلول بنية تحتية طويلة الأجل عبر كل سلاسل الإمداد.
وأضاف: "من خلال دوره في خفض التكاليف وتحسين الكفاءات التشغيلية، سيشكل المستودع الجديد قوة دافعة تعزز نمو وأداء "سدافكو" عبر علامة السعودية وترسّخ حضورها كعلامة تجارية رائدة."
يذكر أن تم الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية الأولية للمشروع في العام 2017، في حين بدأ تشغيل الأنظمة الأتوماتيكية التي اكتملت بشكل كبير وستبدأ عمليات التشغيل في أبريل 2019م.
كما يبلغ حيّز إشغال مبنى المستودع، المؤلف من ثلاثة طوابق، 14.345 متراً مربعاً.
ونظمت الشركة بحضور مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية، طلال النونو، جولة للصحفيين في أنحاء مستودع جدة المركزي، قام خلالها فريق "سدافكو" بتقديم عرض تقديمي لتعريف الحضور على مختلف جوانب ومزايا المستودع الجديد.
وقال طلال النونو، سيكون لمستودع جدة المركزي تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، على أداء سدافكو، مما سيتيح لنا تحقيق أقصى استفادة من إمكانية استخدام المستودعات على نحو أكثر كفاءة.
، "سدافكو" تعلن إنجاز مشروع مستودع جدة المركزي ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.