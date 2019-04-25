، "فيصل بن سلمان" يرعى حفل "جائزة السديري للتفوق العلمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم بالغاط وشهد تكريم ٦٣ طالباً وطالبة و٦ معلمين ومعلمات

رعى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط؛ الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

وكان في استقباله عند وصوله مقر الحفل: نائب رئيس الجائزة تركي بن خالد السديري، وسعد بن ناصر السديري، ومحافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وأفراد أسرة السديري، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومديرو التعليم في محافظات الغاط والزلفي والمجمعة.

وبعد أن أخذ مكانه في الحفل عُزف السلام الملكي ليبدأ الحفل بآيٍ من القرآن الكريم تلاها الطالب عبدالله المطوع من تعليم الزلفي.

وألقى بعدها أمين الجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، كلمة قدّم فيها شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتشريفه ورعايته الكريمة لحفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير، واحتفائه بأبنائه المبدعين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

وقال "الوهيبي": المملكة قامت على أسس المدنية الحديثة حتى أصبحنا اليوم ننعم في هذا الوطن الشامخ بقيادة رشيدة حكيمة وخيرات لا عد لها ولا حصر.

وأضاف: تشريف أمير منطقة المدينة المنورة لحفل الجائزة هو ترجمة لعناية قيادة هذا الوطن للعلم والتعليم. وهي مناسبة علمية تعليمية عريقة يجتمع فيها تخليد اسم رجل من رجالات هذا الوطن الغالي، أفنى عمره في خدمة وطنه، مخلصًا لقيادته متفانيًا في أداء مهامه وخدمة مجتمعه.

وقدم الشكر أبناء الأمير خالد بن أحمد السديري، وخاصة الأمير فهد بن خالد السديري رئيس الجائزة، وإخوانه البررة، وأبناء أسرة السديري الكرام.

وقال: جائزة الأمير خالد السديري تزفّ اليوم 63 طالبًا وطالبة من المتفوقين، وستة من المعلمين والمعلمات المتميزين، مباركًا لهم هذا الشرف العظيم.

وتم تقديم عرض مرئي عن مسيرة الجائزة وتاريخها، ثم قدمت مجموعة من طالبات تعليم الغاط أنشودة ترحيبية.

وألقى كلمة المكرمين حسن كعبي من تعليم المجمعة، قائلاً: لَشرف كبير لي أن أنقل مشاعر زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات، وكذلك الطلاب والطالبات الفائزون بجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي لهذا العام.

وأضاف: تعد الجائزة رافدًا مهمًّا للمكانة التي يحظى بها الطالب والمعلم في هذا البلد الكريم، وحافزًا للعمل الإيجابي الطموح بما يحقق مستوى متقدمًا للتحصيل العلمي.

وأشار الكعبي في كلمته إلى أن الجائزة تعمل على تقدير الأداء المتميز وتشجيع التجارب الناجحة وإيجاد النماذج الميدانية المتميزة كقدوة للعاملين في الميدان التربوي؛ حيث تعد الجائزة ذات أهمية كبرى لرفع مستوى الأداء العلمي والتعليمي.

وأردف: الرعاية الكريمة لهذه الجائزة دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالعلم وأهله.

وألقى الشاعر حمود العضيدان قصيدة لصاحب الجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري، عن المؤسس الملك عبدالعزيز، ليلقي بعدها الشاعر ناصر الوهيب قصيدة أخرى.

وألقى الشاعر شيبان بن هايف العنزي، قصيدة فصيحة بهذه المناسبة، ليقدم بعدها طلاب تعليم الغاط أوبريت الجائزة.

وألقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، كلمة قال فيها: إنها لَسعادة غامرة أن أتشرف لأكون بينكم في هذا الحفل التكريمي لعدد من المتفوقين في العملية التعليمية في محافظات الغاط والزلفي والمجمعة.

وشكر للأمير فهد بن خالد السديري دعوته الكريمة لحضور هذا الحفل، الذي الخليج 365 أن رعاه عدد من رجالات هذا الوطن الكريم، وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي حظيت هذه الجائزة باهتمامه وتقديره ومتابعته لها؛ تقديرًا منه -يحفظه الله- واعترافًا محمودًا لمن تحمل هذه الجائزة اسمه وهو الأمير الجليل خالد الأحمد السديري، الذي هو علم على رأسه نار يُشار إليه بالبَنان من أعلام وفرسان هذه الدولة عبر مسيرتها الطويلة في التوحيد والتأسيس أولاً، ومن ثم البناء والتطوير والنهوض بمستوى هذه البلاد وإنسانها في مختلف المجالات.

وأضاف: نتذكر في هذا اليوم التضحيات التي بذلها الأمير الجليل، والتحديات التي واجهته في مسيرته العملية التي بدأها مع المليك المؤسس عبد العزيز آل سعود، كما نتذكر منجزاته وإنجازاته في سبيل هذا الوطن أميراً وفارساً ووزيراً وشاعراً، وجزاه خير الجزاء على ما قدم. والشكر الجزيل لأبنائه الكرام لبرّهم ووفائهم بوالدهم الجليل؛ من خلال تأسيس هذه الجائزة التي أكملت عامها الثلاثين محققة بذلك ريادة مستحقة ومعتبرة.

وأردف: ندرك جميعًا أهمية العلم والتعليم في نهوض الدول وتقدمها مما لا مجال فيه للاستطراد؛ فأنا بين جمع كريم حضر لتكريم وتشجيع عدد من المتفوقين علميًّا، غير أني أود أن أشيد بالجهود الكبيرة الممتدة على مدى قرن من الزمان حين وجه الملك المؤسس بفتح المدارس والمعاهد ونشرها على أوسع نطاق في مملكته الفتية؛ ليواصل من بعده أبناؤه الملوك هذا النهج ليعم المدارس والمعاهد والكليات والجامعات في أرجاء الوطن عبر بذل سخي وإنفاق فاق التوقعات من أجل نشر التعليم وتشجيع أهله. وتجد العملية التعليمية اليوم اهتماماً كبيراً من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ سعياً منهما إلى ما يحقق نهضة هذه البلاد وتفوقها عالمياً، وإلى ما يستحقه أبناؤها وبناتها من مكانة متقدمة ومرموقة بين الأمم.

ووجه حديثه للمتفوقين والمتفوقات قائلاً: أتوجه إليكم بالتهنئة الخالصة على تميزكم وتفوقكم، وأسعد بأن أشارككم هذه الفرحة وكلي ثقة بأني سأراكم وأنتم تسهمون في خدمة وطنكم في مواقع عدة؛ فأنتم وأمثالكم من أبناء وبنات الوطن قادة المستقبل وعنوان نجاحه.

وقام أمير المدينة بتكريم الفائزين بالجائزة البالغ عددهم هذا العام 63 طالبًا وطالبة من المتفوقين في محافظات الغاط والمجمعة والزلفي لمراحل التعليم العام والجامعي، وتكريم ثلاثة معلمين وثلاث معلمات من المتميزين في الأداء، كما تفضل بتكريم لجان الجائزة.

وتشرفت الجائزة بتقديم درع تذكارية لراعي الحفل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.