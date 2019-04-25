شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لحوكمة «محلي حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس المحلي بحفر الباطن أمس، جلسته الخامسة في دور الانعقاد الخامس برئاسة صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، وبحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، وذلك لمناقشة حاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات وذلك بمقر المحافظة .

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالأعضاء، وتم إعداد آلية جديدة لحوكمة المجلس المحلي ومناقشة العديد من المشاريع التنموية المقترحة، واعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة وفي نهاية الاجتماع شكر سمو المحافظ أعضاء المجلس مشاركتهم الفعالة .