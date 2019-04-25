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النائب العام يوجه بالقبض على شاب أحرق سيارة امرأة

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وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية أنها سيارة اخته بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

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