شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محاور في خطة «رئاسة الحرمين» لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

نوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تقدمه الدولة من خدمات جليلة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وما تبذله من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وبين في اللقاء الإعلامي الذي عقدته الرئاسة اليوم بعنوان "الإعلام في خدمة البلد الحرام" لاستعرض الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان لهذا العام 1440 هـ أن الخطط وضعت وفق تعاون تام مع الجهات الحكومية لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي ولتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, مشددا على ضرورة إبراز كل ما يقدم في الحرمين الشريفين لأنها تعكس جهود هذه الدولة المباركة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس : إن الرئاسة والإمارة والجهات الحكومية المساندة فعلت العديد من الحملات لتقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسُر وسهولة, وإبرازاً للإيجابيات لكي تصل في أذهان الجميع الصورة الحسنة لهذه البلاد المباركة لافتا الانتباه إلى أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على (8) محاور تتمثل في المحاور الخدمية, والإدارية, والتوجيهية والإرشادية, والعلمية والفكرية, علاوة على الهندسية الفنية, والمالية, والإعلامية, والعلاقات العامة.