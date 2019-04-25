في مشهد حزين .. جازان تشيع مسنة تعرضت للدهس من ابنتها بالخطأ

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - علي المدخلي - جازان

في مشهد حزين ودعت جازان المسنة التي تعرضت مساء أمس للدهس من قبل ابنتها عن طريق الخطأ وذلك في فناء منزلهم بمخطط 5 بمدينة جازان.

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وتمت الصلاة عليها بعد عصر اليوم بجامع الأميرة صيتة ومواراتها الثرى بحضور جموع غفيرة من أبناء جازان.

وكان متحدث الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، قد أوضح في وقت سابق أن غرفة العمليات تَلَقّت، مساء أمس الأربعاء عند الساعة الثامنة وثلاث دقائق، بلاغًا من مواطنة يُفيد بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل في مخطط (٥) بمدينة جازان.

وتابع: “على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث تَبَيّن وجود سيدة لديها إصابة نتيجة تعرضها لحالة دهس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها، ونقلها إلى مستشفى الحياة الوطني لتلقي العلاج وذلك قبل أن تلقى السيدة مصرعها فيما بعد.