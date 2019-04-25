2019-04-25

بيان مهم من سند محمد بن سلمان حول دفعات سند الزواج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج سند محمد بن سلمان التذكير بموقف الدفعات الأربع من مبادرة الزواج والتي تم إيداع واحدة منها مطلع الشهر الجاري.

وقال سند محمد بن سلمان إن الدفعة الأولى تم إيداعها، أما الدفعة الثانية فإن العطاء قيد الإجراء في حين يتم التحقق من الحسابات البنكية بالنسبة للمستفيدين من الدفعة الثالثة.

وأشار برنامج سند محمد بن سلمان إلى أنه لا يزال التسجيل متاحاً في الدفعة الرابعة من مبادرة سند الزواج.

خطوات التسجيل في سند الزواج

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

Advertisements

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط أهلية سند الزواج :

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.