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الإسكان توقع اتفاقية لبناء 374 وحدة سكنية في الشرقية
متابعات الخليج 365 - واس
وقعت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي اتفاقية مع شركة التميمي العالمية المحدودة، لتشييد عدد من الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية.
جاء ذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والمشرف العام على التنظيم العقاري والاسكان التنموي المهندس مازن الداوود، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة التميمي العالمية المحدودة خالد التميمي.
ويأتي خيار البناء كأحد خيارات “الإسكان التنموي” لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الاتفاقية ستوفر 374 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، إذ سيتم بناء 200 وحدة في الأحساء، و174 وحدة سكنية في محافظة الخفجي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشاريع البناء، إذ شهدت المرحلة الأولى بناء عدد من الوحدات السكنية في 12 مدينة تمثل خمسة مناطق في المملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والقصيم، حائل)، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات تهدف لتوفير آلاف الوحدات السكنية حول المملكة، وسيليها اتفاقيات أخرى لتغطية كافة مناطق المملكة.
يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياجهم، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
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