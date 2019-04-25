صور.. تقنية أبها تنفذ الصيانة التطوعية لـ 24 منزلاً و18 مسجداً

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

أنهت الكلية التقنية بأبها العديد من مشاريع الصيانة التطوعية لمنازل الأسر المحتاجة والجوامع وذلك ضمن مشروع برنامج أمير عسير للصيانة التطوعية.

وقال عميد الكلية، الحسين بن سالم آل عثمان، إن ذلك يأتي ضمن المبادرات التي تحرص عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى المملكة لتحقيقها في رؤيتها 2030 هو رفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفاً إلى مليون متطوع وذلك بنهاية عام 2030م،

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وأضاف آل عثمان أن البرنامج نُفذ تحت إشراف مباشر من مشرف البرنامج بالكلية المهندس عوض آل مبارك ومتدربي التخصصات التقنية بالكلية، حيث يتم التنسيق مع الجمعيات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى المحتاجين كما يتم عمل ملصقات بالبرنامج على الجوامع والمساجد للتواصل معهم في حالة الرغبة بالصيانة. حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع واستثمار الطاقات البشرية والتجهيزات المادية من خلال فريق العمل.

من جانبه قال المشرف على البرنامج بالكلية المهندس عوض آل مبارك إنه تمت صيانة 18 جامعاً ومسجداً بالمنطقة، كما استفاد من البرنامج 24 أسرة من خلال التنسيق مع جمعية آباء بالمنطقة.